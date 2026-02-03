Размер шрифта
Россияне выиграли первую медаль чемпионата Европы по велоспорту

Федерация велосипедного спорта России

Российский велогонщик Илья Савекин стал серебряным призером чемпионата Европы в скретче.

Победу в соревнованиях одержал швейцарец Алекс Фогель. Замкнул тройку сильнейших представитель Нидерландов Винсент Хоппезак. Для российских спортсменов эта медаль стала первой на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Конье.

Чуть позже Лев Гонов стал победителем в индивидуальной гонке преследования, опередив датчанина Юэля Скивильда. Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в Латвии возмутились возвращением россиян на турниры.
 
