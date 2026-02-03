Стало известно, когда в Абу-Даби пройдут переговоры по Украине

Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби остается в силе, он пройдет 4–5 февраля. Об этом ТАСС сообщил ознакомленный источник.

«Формат в силе, переговоры пройдут 4–5 февраля», — сказал он.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на предстоящих переговорах рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

1 февраля в Абу-Даби должен был состояться очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Владимир Зеленский в свою очередь сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Ранее Зеленский огласил список участников украинской делегации на трехсторонней встрече в ОАЭ.