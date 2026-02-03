Строитель с коллекцией детского порно: кто похитил и убил мальчика в Петербурге

В Петербурге 38-летний Петр Жилкин признался в убийстве девятилетнего школьника. Он рассказал, что пригласил мальчика, который мыл фары на парковке, в машину и предложил ему побыть с ним за деньги. Школьник отказался и, по словам подозреваемого, начал его шантажировать. В результате Жилкин расправился с ним и сбросил тело в водоем. Во время обысков у подозреваемого нашли терабайты файлов с детским порно.

В Санкт-Петербурге 30 января девятилетний мальчик сел в машину к неизвестному мужчине и больше его никто не видел. Через несколько дней был задержан 38-летний Петр Жилкин. Он рассказал, что убил мальчика, а его тело бросил в один из водоемов Ленинградской области в районе Нижнего Шингерского водопада. Труп ребенка нашли вмерзшим в лед.

По данным телеканала «78», Жилкин был немного знаком с жертвой — мальчик подрабатывал мытьем фар у машин на парковке возле торгового центра и несколько раз протирал автомобиль своего будущего убийцы.

На допросе, как сообщил Telegram-канал Baza, мужчина признался, что 30 января пригласил ребенка в свой автомобиль:

«Жилкин рассказал правоохранителям, что встретил Пашу на парковке у «Ленты», пригласил парня в машину и предложил ему оказать различные интимные услуги за 5–10 тысяч рублей. Ребенок отказался и якобы стал шантажировать мужчину, требуя с него полмиллиона рублей».

Тогда злоумышленник, по его же словам, ударил ребенка по голове, от чего тот умер прямо в машине. После этого он отвез мальчика к водоему рядом с деревней Большое Забородье, связал ему руки и бросил в воду.

Однако руководитель поисково-спасательного отряда «Пойдем Найдем Луга» Руслан в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что убийца изначально утопил Павла в водоеме, в котором нашли тело ребенка.

По данным Baza, после совершения преступления Жилкин следил за сообщениями в СМИ о пропаже ребенка. Когда он понял, что к поискам присоединились сотни волонтеров, он попросил свою сожительницу подтвердить его ложное алиби. 2 февраля его задержали в Псковской области при попытке скрыться. При этом на допросе он заявил, что собирался сам сдаться полиции.

Что известно о подозреваемом

Петр Жилкин родился в городе Новодружеске Луганской области (сейчас — Луганской народной республики). В юности переехал в Ростовскую область. По данным Telegram-канала Mash, он был дважды судим : за кражу ноутбука и за угон мотоцикла в городе Шахты.

В 2010 году мужчина отправился в Санкт-Петербург на заработки. Там он начал работать строителем и женился — в браке родилась дочь, но позже семья распалась. В 2025 году Жилкин зарегистрировался в Ленинградской области в качестве индивидуального предпринимателя. Он нашел новую девушку и жил вместе с ней. Сообщается, что он часто брал микрозаймы.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», Жилкин является националистом.

«Мужчина работал в сфере строительства, иногда репостил к себе на страницу публикации правых пабликов, а также писал в чатах «Русской общины», пытаясь найти единомышленников. Мужчина также призывал «не молчать и организовываться» в комментариях тг-канала «Русский националист». На аварке в его аккаунте в Telegram стоит изображение «Квадрат Сварога» (символ запрещен в России. — Газета.Ru), — сообщил Telegram-канал.

Телеканал «78» сообщил, что в ходе обыска в ноутбуке, телефоне и на флешках Жилкина правоохранители обнаружили терабайты файлов с детской порнографией . При этом сожительница мужчины знала о его «увлечениях», однако закрывала на них глаза, говорится в сообщении. Теперь она также дает показания следователям.

«Все в шоке»

Знакомые Жилкина заявили «78», что никогда не ожидали от него подобного.

Так, сосед мужчины по имени Евгений назвал подозреваемого «нормальным типом», с которым ни у кого не было конфликтов.

«Просто все в шоке», — сказал он.

Давняя подруга Жилкина по имени Ирина и вовсе усомнилась в том, что он мог совершить подобное:

«Мы уже немножко в шоке, потому что, зная Петю очень давно, такого бы никогда бы не сделал бы. Ну это бред какой-то. Как знаю, что он такого бы не совершил бы. Абсолютно нормальный человек, у которого у самого же есть дочка. В шоке сама от этой ситуации. Нет, я не верю вообще до последнего, не верю, знаю».

Однако продавец магазина, в который ходил подозреваемый, охарактеризовал его как грубого человека, который хамит окружающим.

Соседка Жилкина Валерия добавила, что тот ни с кем не общался, конфликтовал со всеми окружающими даже по пустякам, а также выгуливал собаку без намордника, на замечания отвечая агрессией.

Более того — женщина вспомнила, что в 2024 году в местном пруду выловили тело местного жителя с гирей в рюкзаке. Его смерть сочли самоубийством, однако в свете новой трагедии соседи Жилкина стали допускать, что и того человека мог также утопить он. Валерия объяснила, что когда Жилкина просили показать записи с камер наблюдения, то он отказался, и это соседям показалось странным.