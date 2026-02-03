Илон Маск сделал новый выпад в адрес Билли Айлиш

Генеральный директор Tesla и собственник X Илон Маск сделал новый выпад в адрес американской певицы Билли Айлиш после ее речи на церемонии вручения премии «Грэмми». Новый пост он опубликовал у себя в соцсети.

Айлиш, получая статуэтку, осудила действия иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Кроме того, она назвала американскую землю украденной и заявила, что на ней все — нелегалы.

«Она такая лицемерка!» — написал в ответ на это Маск.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар, получивший статуэтки в пяти из них.

В конце 2025 года Билли Айлиш заявила, что, приобретя рекордный капитал, Маск «мог бы восстановить сектор Газа и покончить с голодом, спасти исчезающие виды», а также положить конец некоторым болезням и повысить выживаемость детей и матерей при родах, но вместо этого он ведет себя как «жалкий и трусливый» человек. Ее публикация последовала вскоре после решения акционеров Tesla выплатить Маску рекордный компенсационный пакет, который сделает его первым в мире триллионером.

Заметив публикацию певицы, Маск опубликовал скриншоты с ее обвинениями и прокомментировал это словами «она не самый умный человек».

Ранее поп-звезду раскритиковали за жестокое обращение с голубем на «Грэмми».