В украинском городе начались протесты из-за отключения электричества

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества

В Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, что люди группой встали посреди пешеходного перехода, перекрыв проезд автомобилям.

Издание уточняет, что подобная акция ранее прошла в городе Кривой Рог. Тогда местные жители рассказывали, что живут в доме, которому за последние 48 часов свет дали однажды – на семь минут.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.

После этого стало известно, что Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области Украины частично остались без электричества. Были повреждены энергообъекты в нескольких областях.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.
 
