Россиянин дважды поверил мошенникам и потерял почти 5 млн рублей

В Архангельской области 63-летний мужчина дважды попался на удочку мошенников и потерял почти 5 млн. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Пинежском округе. Все началось в мае 2025 года, когда мужчине позвонил неизвестный, представившийся «юристом». Аферист заявил, что его компания якобы помогает вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошенников — в 2024 году мужчина уже переводил преступникам почти 3 млн рублей под предлогом получения дохода от инвестиций.

«Юрист» сказал мужчине, что украденные у него средства якобы находятся в банке в Швейцарии и их необходимо срочно забрать. Узнав, что заявитель не может выехать за границу, злоумышленник предложил оформить возврат дистанционно.

Следуя указаниям преступника, россиянин оформил кредит, обналичил кредитные карты и отправил на указанные счета более 1,7 млн рублей. После этого связь с «юристом» поддерживалась до конца 2025 года, после чего тот пропал. Осознав, что его снова обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

