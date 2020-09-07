Охлобыстин попросил Путина пощадить Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился «ВКонтакте» к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пощадить» актера Михаила Ефремова.

Он отметил, что считает Ефремова виновным в смертельном ДТП, но попросил проявить по отношению к нему «несправедливость». «Ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», — уверен Охлобыстин. По словам артиста, Ефремов «слаб, раздавлен и лишен репутации и будущего», а также не представляет опасности для общества.

«Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным», — заключил Охлобыстин.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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