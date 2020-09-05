Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера перед вынесением приговора

Актер Михаил Ефремов «избавился от мучений» и спокойно ждет день, когда суд огласит вердикт по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов спокоен, он избавился от мучений, зато сейчас у него есть определенность», — сказал правозащитник.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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