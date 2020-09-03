Вышел второй трейлер нового фильма «бондианы»
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Авторы нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» опубликовали новый трейлер картины.
В ролике Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга едва не сбивает машина. Можно рассмотреть и главного злодея нового фильма Сафина, которого играет Рами Малек. Кроме того, показаны съемки на земле, в воздухе и на воде.
Также в трейлере появляется загадочная фигура в маске из традиционного японского театра кабуки.
Новый фильм «бондианы» выйдет в прокат в ноябре 2020 года.
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