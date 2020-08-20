Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП

Свидетель защиты заявил, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП не находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подойдя к водительскому сиденью, он увидел молодого человека, который собирал подушки безопасности. Ефремов же стоял возле машины.

«Он 100% сидел на пассажирском сиденье», — произнес свидетель.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сказал, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент смертельного ДТП.

Актер проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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