Медицинская выписка Ефремова с разными диагнозами попала в сеть

Журналисты получили доступ к выписному эпикризу актера Михаила Ефремова, которого госпитализировали прямо из здания суда на прошлой неделе.

По данным ТАСС, в выписке актера говорится, что причиной его госпитализации был инсульт. Также в ходе обследования у него обнаружили ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму.

Однако, по данным РЕН ТВ, ссылающегося на фотографию эпикриза, у Ефремова не было инсульта. Его основной диагноз — «повторные транзиторные ишемические атаки».

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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