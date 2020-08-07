Адвокат потерпевших объяснила, почему вменяемость Ефремова поставили под сомнение

Ходатайство о допросе специалиста, проводившего психолого-психиатрическую экспертизу Михаила Ефремова, связано с заявлением актера о «мистере Хайде», которое он сделал во время предыдущего заседания. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Анна Бутырина.

«Потерпевшая сторона заявила ходатайство, чтобы задать дополнительные вопросы к проведенному экспертному заключению. Мы вчера просматривали большое количество видеозаписей с места ДТП, на каждой из которых фигурировал Ефремов. На вопросы о том, узнает ли он себя, Ефремов ответил: нет, там присутствует мистер Хайд. Поэтому сторона потерпевших усомнилась в его вменяемости, сегодня повторно заявила данное ходатайство. На что адвокат Пашаев с удивлением сказал, что никакого мистера Хайда не было, и Ефремов это подтвердил», — пояснила юрист.

Во время судебного заседания в четверг, 6 августа, Михаил Ефремов назвал себя «мистером Хайдом», комментируя видео с места ДТП. После этого сторона потерпевших попросила суд вызвать психиатра, чтобы устранить сомнения в его вменяемости. Суд в данной просьбе отказал.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев объяснил слова актера давлением и издевательствами. «Он просто не выдержан, так как постоянно над ним издевались. Он просто за это говорил, что мистер Хайд сидела за рулем», — сказал защитник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП