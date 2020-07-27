Новый сезон «Ходячих мертвецов» отложили из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса создатели сериала «Ходячие мертвецы» решили перенести премьеру на 2021 год. На это обратил внимание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что снимать в сложившейся ситуации стало слишком сложно, так как сценаристам приходилось общаться с актерами дистанционно.

11 сезон сериала «Ходячие мертвецы» должен был выйти в октябре 2020 года. Издание подчеркнуло, что подобное происходит с сериалом впервые за десять лет.

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