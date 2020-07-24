Вован и Лексус позвонили Монике Левински под видом Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили участнице политического скандала 1998 года Монике Левински. Запись разговора опубликована на Youtube.

Пранкеры совершили звонок под именем экоактивистки Греты Тунберг. На записи Левински говорит, что у нее с Тунберг есть нечто общее, так как они обе подвергались публичной травле, справиться с которой им помогли семьи.

Левински также рассказала, что старается не участвовать в политической жизни, поскольку ее активизм осуждают представители всех партий.

Ранее Вован и Лексус провели телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой от имени главы Генсека ООН Антониу Гутерриша.

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