Депп рассказал, после чего решил развестись с Херд

Актер Джонни Депп рассказал, после чего принял окончательное решение развестись со своей экс-супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает Sky News.

На суде актер заявил, что решил расторгнуть брак после предположительной дефекации Херд на их кровать, передает Sky News. При этом он отверг заявления о том, что испражнения могли принадлежать одному из йоркширских терьеров, живущих у пары.

По мнению Деппа, ответственность за инцидент несет Херд «или, возможно, один из ее друзей».

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кто кого избивал: стартовал суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

— Депп обвинил Херд в сексе втроем с Илоном Маском и супермоделью

— Три года: Эмбер Херд грозит срок за клевету на Джонни Деппа