Звезда сериала «Хор» утонула в озере

Звезда сериала «Хор» Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).

Ная Ривера 8 июля прибыла на озеро вместе с 4-летним сыном Джози и арендовала лодку. Очевидцы утверждают, что мать и сын купались, но после ребенок один забрался на лодку, где его и нашли. Машину Риверы обнаружили припаркованной на стоянке. Сейчас продолжаются поиски тела утонувшей, которые ведутся с помощью вертолета и дрона.

В первом сезоне «Хора» Ная Ривера сыграла второстепенную героиню Сантану Лопес. Во втором сезоне ее персонаж стал одним из центральных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Погиб актер Максим Парфенов

— Врачи подтвердили смерть рэперши Чинны Роджерс от передозировки наркотиков

— Мать погибшей звезды «Хора» рассказала о причинах его смерти