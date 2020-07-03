«Чернобыль» Козловского покажут в США

Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского о ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС покажут в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании «Централ Партнершип».

Компания Capelight Pictures приобрела права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах. Также права проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику. «Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны еще впереди», — сказал Козловский.

В «Централ партнершип» отметили, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода сериала «Чернобыль» на канале HBO. «В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю. «Чернобыль» Данилы Козловского – фильм о человеческом мужестве и самопожертвовании», — уточнил продюсер Александр Роднянский.

Премьера «Чернобыля» в России запланирована на 22 октября.

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