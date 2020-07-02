«С ума сойдет»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный по-прежнему отказывается от услуг врачей. Об этом он сказал в беседе с kp.ru.

По словам защитника, у артиста имеется много заболеваний.

«Он (Ефремов. — прим. ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему», — сообщил Пашаев.

Юрист рассказал, что Ефремову еще неизвестно о том, что в деле о смертельном ДТП с участием актера появился четвертый потерпевший — второй сын погибшего Сергея Захарова.

«Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — сказал адвокат.

Он заявил, что родственники Сергея Захарова «рвутся в бой, чтобы каждого признали потерпевшим».

Пашаев также отметил, что Ефремов искренне хочет оказать финансовую помощь семье погибшего, а не ради выгоды.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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