Джонни Депп может сыграть нового Джокера
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Джонни Депп претендует на роль Джокера в новом фильме о Бэтмене, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.
Режиссером новой картины станет Тим Бертон, который снимал Деппа в своих картинах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и др.
Тим Бертон также был режиссером фильма «Бэтмен» в 1989 году.
Джонни Депп слухи о съемках в роли одного из самых известных кинозлодеев не комментирует.
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