Джонни Депп может сыграть нового Джокера

Джонни Депп претендует на роль Джокера в новом фильме о Бэтмене, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.

Режиссером новой картины станет Тим Бертон, который снимал Деппа в своих картинах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и др.

Тим Бертон также был режиссером фильма «Бэтмен» в 1989 году.

Джонни Депп слухи о съемках в роли одного из самых известных кинозлодеев не комментирует.

