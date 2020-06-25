Стал известен возможный размер компенсации семье погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова

Адвокат российского актера Миаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможный размер компенсации, которую его подзащитный должен будет выплатить семье погибшего курьера Сергея Захарова. Об этом сообщает StarHit.

По его мнению, актера обяжут выплатить пострадавшей стороне около миллиона или 1,5 млн рублей.

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — уточнил Пашаев.

Адвокат добавил, что Ефремов был готов компенсировать семье Захарова большую сумму. Он также опроверг данные о том, что для выплаты компенсации артисту будет необходимо продать недвижимость.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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