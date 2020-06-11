Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА «Новости».

Прощание началось в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново, где Захарова отпели. После траурная процессия проследовала в Кузьминское. Среди венков, принесенных к могиле, не заметили венка от семьи Ефремова.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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