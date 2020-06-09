Ефремова привезли на допрос
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Полицейские доставили актера Михаила Ефремова на допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, передает РИА «Новости».
Его привезли в УВД по ЦАО, где будет решаться вопрос по мере пресечения.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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