Рэдклифф вступился за трансгендерных женщин перед Роулинг

Исполнитель главной роли в киносаге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф вступил в полемику с писательницей Джоан Роулинг — автором книг, легших в основу сценария франшизы.

Роулинг ранее высмеяла формулировку «люди с менструацией», сказав, что для этого есть слово «женщины». В ответ ее раскритиковали за то, что она не подумала о трансгендерных женщинах. На эти обвинения Роулинг ответила, что размытое понятие о поле стирает проблемы женщин. Рэдклифф в открытом заявлении для ЛГБТ-организации The Trevor Project прокомментировал заявление Роулинг.

«Джо очень повлияла на то, как пошла моя жизнь, как человек, который последнее десятилетие проработал с The Trevor Project и просто как человек должен кое-что сказать. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое отрицание этого стирает идентичность трансгендерного человека и идет вразрез с советами медиков», — написал Рэдклифф, добавив, что 78% трансгендерных и гендерно-небинарных молодых людей подвергаются дискриминации.

Он также извинился перед фанатами книг и фильмов о Гарри Поттере за то, что высказывание Джоан Роулинг могло испортить их мнение о мире Поттера.

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