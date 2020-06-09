Актер Михаил Ефремов был пьян во время ДТП

Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у заслуженного артиста России Михаила Ефремова, которого считают виновным в произошедшей аварии на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС слова главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

«Состояние опьянения установлено», — сказал Васенин.

Полиция сообщила, что в результате аварии на Смоленской площади в Москве пострадал один человек. Мужчину госпитализировали. По сведениям источника, он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Сообщается, что, если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова может быть возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, он столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади.

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