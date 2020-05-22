Илья Лагутенко закрывает «Мумий Тролль Music Bar» из-за коронавируса

Рок-музыкант Илья Лагутенко закрывает свой «Мумий Тролль Music Bar» в Москве на Тверской улице.

Об этом лидер рок-группы «Мумий Тролль» сообщил у себя в Instagram. «К сожалению, наши худшие опасения подтвердились.... Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, «Мумий Тролль Music Bar» уже никогда не сможет снова открыть свои двери», — написал Лагутенко, добавив, что причиной закрытия стали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Арендаторам предложили покинуть здание до 15 августа. «Мы понимаем, что... карнавала не будет», — резюмировал музыкант.

Заведение работало в столице с сентября 2015 года.

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