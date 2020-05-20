Коммунальщики отсудили у Прилучного 80 тысяч рублей
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Фонд капитального строительства Москвы выиграл иск у актера Павла Прилучного, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что артист семь месяцев не платил коммуналку за квартиру на Речном вокзале. Иск был удовлетворен в полном объеме, и теперь Прилучному нужно будет заплатить коммунальщикам более 80 тыс. руб.
Ранее, по информации издания, в Новосибирске с Павла Прилучного взыскали 150 тыс. руб. налогов.
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