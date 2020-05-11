Энди Серкис назвал новый фильм о Бэтмене самым мрачным в истории

Британский актер, исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом «Бэтмене» рассказал о ленте о Темном рыцаре, которую снимает американский режиссер Мэтт Ривз. Об этом сообщает издание LADbible.

По его словам, новый фильм должен стать мрачной экранизацией из всех уже снятых картин о Бэтмене.

Актер отметил, что большое внимание будет уделено эмоциональной связи между его персонажем и главным героем — Брюсом Уэйном, что является «ядром картины».

«Это на самом деле самое главное в фильме. И это по-настоящему изысканный сценарий», — сказал Серкис.

Он также сообщил, что до приостановок съемок из-за пандемии коронавируса фильм был снят только наполовину.

Премьера нового «Бэтмена» перенесена на 1 октября 2021 года.