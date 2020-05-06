В новой Москве снесли павильоны шоу «Дом-2»
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В Троицком административном округе Москвы завершили снос павильонов для съемок реалити-шоу «Дом-2», сообщает РИА «Новости».
На сегодняшний день на территории около поселка Летова Роща закончен вывоз строительного мусора. Здесь планируется строительство дороги из деревни Саларьево в деревню Марьино. По этой причине участок с павильонами «Дома-2» был изъят властями Москвы.
Однако взамен для съемок предоставили территорию поблизости, которая больше прежней в несколько раз.
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