Сиднейский кинофестиваль пройдет онлайн
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Сиднейский кинофестиваль пройдет онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на директора фестиваля Нашена Мудли.
В программу войдут мировые премьеры австралийских документальных фильмов, короткометражки начинающих режиссеров, картины, снятые женщинами-режиссерами из Европы. Онлайн будут вручены премии за лучшее документальное кино, лучшую короткометражку и лучшее европейское кино, снятое женщиной.
Фестиваль пройдет с 10 по 21 июня. Технические особенности австралийского киносмотра будут раскрыты в конце мая.
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