<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/10545377/upload-07-pic905-895x505-61959.jpg">

Сиднейский кинофестиваль пройдет онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на директора фестиваля Нашена Мудли.

В программу войдут мировые премьеры австралийских документальных фильмов, короткометражки начинающих режиссеров, картины, снятые женщинами-режиссерами из Европы. Онлайн будут вручены премии за лучшее документальное кино, лучшую короткометражку и лучшее европейское кино, снятое женщиной.

Фестиваль пройдет с 10 по 21 июня. Технические особенности австралийского киносмотра будут раскрыты в конце мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кинофестивали мира объединились для 10-дневного онлайн-показа

— «Кинотавр» перенесли на осень из-за коронавируса

— ММКФ перенесли на октябрь из-за коронавируса