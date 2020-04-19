Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.

Прилучный отметил, что данный вопрос «закрыт давно», и призвал поклонников не задавать вопросы на эту тему.

«Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», – заявил актер.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце пожаловалась на то, что Прилучный избил ее и выгнал из дома с детьми, выбросив ее телефон.

В конце февраля пара объявила о разводе.

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