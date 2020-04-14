«Коронавируса или инфаркта нет»: Буланова сообщила о своем состоянии

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Госпитализированная певица Татьяна Буланова рассказала, что находится в больнице на обследовании.

Она отметила, что на плановом осмотре МРТ выявило у нее болезнь, уточнять название которой Буланова отказалась. «Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет. Я не могу сказать, это очень личная информация. Но поводов для беспокойства нет», — цитирует артистку сайт kp.ru.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.

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