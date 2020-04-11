Представитель Надежды Бабкиной сообщил о положительной динамике в ее состоянии
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Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя певицы, исполнительного директора театра Антона Собянина.
«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — сказал он.
Бабкина была госпитализирована 1 апреля с пневмонией. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля артистку поместили в изолированный бокс.
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