Представитель Надежды Бабкиной сообщил о положительной динамике в ее состоянии

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Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя певицы, исполнительного директора театра Антона Собянина.

«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — сказал он.

Бабкина была госпитализирована 1 апреля с пневмонией. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 9 апреля артистку поместили в изолированный бокс.

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