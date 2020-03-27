Представитель Игоря Николаева подтвердила сдачу артистом теста на коронавирус

Помощника певца и композитора Игоря Николаева Юлия сообщила, что артист действительно сдал тест на коронавирус нового типа. Об этом она сказала в комментарии телеканалу «360».

Она заявила, что результаты теста еще неизвестны.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — сказала помощница Николаева.

Ранее СМИ сообщали о том, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стал известен диагноз Игоря Николаева

— Наташа Королева отреагировала на сообщения о госпитализации Игоря Николаева

— Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку