Представитель Игоря Николаева подтвердила сдачу артистом теста на коронавирус
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Помощника певца и композитора Игоря Николаева Юлия сообщила, что артист действительно сдал тест на коронавирус нового типа. Об этом она сказала в комментарии телеканалу «360».
Она заявила, что результаты теста еще неизвестны.
«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — сказала помощница Николаева.
Ранее СМИ сообщали о том, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
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