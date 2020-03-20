Организаторы «Евровидения» назвали условия участия в конкурсе в 2021 году
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Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» рассказали об условиях участия в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу смотра.
Так участники должны будут представить и выступать с новыми песнями.
Кроме того, организаторы заявили, что страны оставляют за собой право выбора оставлять или изменить участников к конкурсу в 2021 году.
Ранее конкурс «Евровидение 2020» был отменен из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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