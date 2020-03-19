Источник: похороны Лимонова пройдут 20 марта
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Похороны писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище, пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
«Предварительно 20, то есть завтра на Троекуровском кладбище», — сказал источник.
Он добавил, что мероприятие пройдет в узком кругу семьи и друзей.
17 марта Лимонов скончался на 78-м году жизни из-за онкологического заболевания.
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