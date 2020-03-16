Фронтмен группы Little Big дал новое название коронавирусу

Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин дал новое название коронавирусу, о чем на писал на своей странице в Instagram.

«CorUNOvirus», — написал Прусикин.

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». Для выступления на конкурсе группа выбрала песню под названием «Uno».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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