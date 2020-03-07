В сети размещен отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения-2020»
В сети появился ранее неопубликованный 15-секундный фрагмент песни группы Little Big — Uno. Соответствующий ролик размещен на YouTube.
Пользователи предполагают, что именно эту песню исполнители могут представить на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме в мае текущего года.
Композиция также была размещена в группе Little Big Family в социальной сети «ВКонтакте».
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