Шнуров объяснил, почему решил заниматься политикой

Музыкант Сергей Шнуров, который ранее вступил в «Партию роста», рассказал, для чего он начать свою политическую деятельность. Об этом он поделился в эфире программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Он считает, что политика «сама пришла» к нему.

«В один момент (может быть, самонадеянно) мне показалось, что нашу страну можно сделать лучше», — заявил Шнуров.

Ранее Шнуров, являющийся членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре, вступил в «Партию роста». Исполнитель также допустил возможность своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шнуров вступил в Партию роста

— Шнуров в стихах ответил на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»

— Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом