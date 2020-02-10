Названа победительница в номинации лучшая женская роль второго плана на премии «Оскар 2020»
На 92-й церемонии вручения премии «Оскар 2020» победительницей в номинации лучшая женская роль второго плана стала Лора Дерн за работу в фильме «Брачная история».
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.
В качестве других номинанток в данной категории также были представлены Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), а также Кэйти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»).
«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.
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