Названа победительница в номинации лучшая женская роль второго плана на премии «Оскар 2020»

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар 2020» победительницей в номинации лучшая женская роль второго плана стала Лора Дерн за работу в фильме «Брачная история».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

В качестве других номинанток в данной категории также были представлены Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Однажды в... Голливуде»), а также Кэйти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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