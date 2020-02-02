Дуа Липа выпустила клип на песню Physical

Британская певица Дуа Липа представила новый трек Physical и опубликовала на него клип. Об этом сообщает Et Canada.

В клипе исполнительница танцует с многочисленными танцорами в анимированных комнатах.

Песня Physical вошла во второй студийный альбом Дуа Липы Future Nostalgia.

Ранее в этот альбом вошли две другие композиции — Future Nostalgia и Don't start now.

По словам Дуа Липы, эта пластинка – попытка вырваться из зоны комфорта и создать музыку, созвучную с некоторыми ее любимыми поп-песнями, однако сделать композиции уникальными и свежими.

Весь альбом исполнительница представит 3 апреля.