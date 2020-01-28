Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

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Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА «Новости».

По ее слова, она обращалась к врачам не из-за гипертонии, а из-за больной ноги. У актрисы диагностирован артроз. «Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны. Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!» — посмеялась она. Актриса добавила, что нет ничего удивительного в том, что с возрастом у людей появляются проблемы с ногами.

Ларисе Голубкиной 79 лет. Играла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане». Была замужем за актером Андреем Мироновым с 1977 года до его смерти в 1987 году.

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