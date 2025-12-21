На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что Умеров попросил защиты у ФБР

ZN.ua: Умеров попросил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров во время переговоров с главой ФБР Кэшем Пателем попросил защиты от преследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по коррупционному делу, связанному с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» (ZN.ua) со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече с Пателем и его заместителем Дэном Бонджино, которую организовали через «турецкие каналы» Умерова, разговор шел не о дипломатии.

«На ней говорили о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича», — утверждает источник издания.

Летом Рустем Умеров, бывший ранее министром обороны Украины, был назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В ноябре после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Умерова назначили новым главой переговорной группы от Украины по вопросу мирного урегулирования.

26 ноября НАБУ допросило секретаря СНБО по делу о коррупции.

Ранее в Bloomberg писали о возможной причастности Зеленского к коррупционному скандалу.

