«Миротворец» внес в базу 12 детей из России

Данные 12 детей из России были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на ресурсе.

Возраст детей, добавленных в базу, составляет от двух до пяти лет. Поясняется, что дети якобы покушались «на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательно нарушили государственную границу».

Агентство отмечает, что накануне в базу были добавлены данные еще 20 детей.

10 декабря Украина выложила на сайт «Миротворца» данные 25 российских детей. Тогда в список попали дети, родившиеся в период с 2016 по 2022 год.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в рамках которых размещаются персональные данные журналистов, ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также других граждан, которых ресурс называет «изменниками родины». Весной 2016 года на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них сообщили о поступавших в их адрес угрозах.

Ранее СПЧ потребовал удалить данные о детях с сайта «Миротворец».