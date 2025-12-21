На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Миротворец» внес в базу 12 детей из России

Данные 12 детей из России появились в базе украинского сайта «Миротворец»
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Данные 12 детей из России были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на ресурсе.

Возраст детей, добавленных в базу, составляет от двух до пяти лет. Поясняется, что дети якобы покушались «на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательно нарушили государственную границу».

Агентство отмечает, что накануне в базу были добавлены данные еще 20 детей.

10 декабря Украина выложила на сайт «Миротворца» данные 25 российских детей. Тогда в список попали дети, родившиеся в период с 2016 по 2022 год.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в рамках которых размещаются персональные данные журналистов, ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также других граждан, которых ресурс называет «изменниками родины». Весной 2016 года на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них сообщили о поступавших в их адрес угрозах.

Ранее СПЧ потребовал удалить данные о детях с сайта «Миротворец».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами