Хорватия заняла сторону Киева в украинском конфликте и осуществляет поставки военной техники на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Сегодня Хорватия, как и ее союзники, заняла сторону преступного киевского режима», — сказал он.

По его словам, Загреб оказывает военную поддержку Киеву, принимает на реабилитацию украинских боевиков, а также не препятствует участию хорватских наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также реализуются инициативы, направленные на расширение военно-технического сотрудничества Хорватии с Украиной, отметил дипломат.

Пилипсон подчеркнул, что Загреб строго придерживается милитаристского курса Евросоюза и активно участвует в русофобской кампании, поскольку Хорватия глубоко интегрирована в НАТО.

Дипломат предположил, что позиция Загреба объясняется стремлением отдельных хорватских политиков продемонстрировать лояльность к ЕС и получить дополнительные политические дивиденды.

При этом в сентябре хорватский министр обороны Иван Анушич заявил, что Хорватия не намерена отправлять свои войска на Украину даже в случае прекращения огня. Помимо этой страны, от планов по отправке сил на Украину отказались Польша, Италия и Болгария.

Ранее в Хорватии неизвестные закрасили краской бюст Гагарина.