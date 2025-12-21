Старый препарат для лечения рака замедлил развитие болезни Альцгеймера

Препарат сарграмостим, давно одобренный для лечения онкологических заболеваний, может замедлять развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо CU Anschutz. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Сарграмостим, также известный как лейкин, представляет собой синтетическую форму человеческого белка GM-CSF. Уже около 30 лет его применяют для лечения нескольких типов заболеваний, в том числе рака. В новом клиническом исследовании препарат показал способность улучшать биомаркеры крови, связанные с повреждением нейронов, а также частично поддерживать когнитивные функции.

Ученые проанализировали данные перекрестного исследования с участием людей разных возрастов. Они обнаружили, что уровни белков UCH-L1 и NfL, которые попадают в кровь при гибели или повреждении нейронов, в молодом возрасте остаются низкими, но затем возрастают вплоть до 85 лет. В ранние периоды жизни эти изменения, вероятно, отражают нормальное старение, однако в пожилом возрасте повышение UCH-L1 вызывает ухудшение состояния мозга.

Эксперимент показал: во время приема сарграмостима уровень UCH-L1 снижался. У пациентов с болезнью Альцгеймера концентрация сокращалась примерно на 40%, приближаясь к значениям, характерным для «молодого» мозга. Улучшение биомаркеров сохранялось только на время лечения, однако по одному из показателей памяти эффект оказался более длительным.

Исследователи также выяснили, что уровень белка GFAP — маркера нейровоспаления — начинает заметно расти уже после 40 лет. В среднем его концентрация выше у женщин, хотя причины этого пока не ясны. По мнению авторов, возрастной рост таких маркеров может играть ключевую роль в снижении когнитивных функций, а воздействие на иммунные и воспалительные процессы с помощью сарграмостима способно замедлить этот процесс.

Ранее была найдена точная причина возникновения болезни Альцгеймера.