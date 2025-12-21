На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Туниса несколько дней не выпускают из аэропорта российских летчиков

Mash: власти Туниса третий день держат в аэропорту пилотов из РФ и Белоруссии
Telegram-канал «Mash»

Власти Туниса без объяснения причин третий день удерживают в аэропорту российских и белорусских пилотов — экипаж вертолета Ми-26. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, девять летчиков, из которых семь — россияне, перегоняли грузовой борт киргизской компании после ремонта из Ливии в Алжир. Они летели через Тунис, где планировали переночевать в отеле. Всех летчиков задержали и отобрали паспорта.

Причины не называются, к делу подключилось консульство Российской Федерации.

Пилот Сергей Суслов рассказал, что члены экипажа сутки просидели на металлических лавках и спали сидя. После шумихи им предоставили небольшое помещение с парой диванов и санузлом. Когда отпустят — непонятно. Пилотов держат в зоне прилета.

До этого власти Швеции задержали российский контейнеровоз Adler. Шведские правоохранители поднялись на борт судна, которое встало на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении.

Ранее в Польше задержали мужчину с российским паспортом по делу о взрыве на железной дороге.

