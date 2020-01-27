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Актриса Лариса Голубкина госпитализирована в Москве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что вдова Андрея Миронова проходит обследование уже несколько дней. Решение о госпитализации было принято из-за гипертонии.

Сейчас Голубкина находится под постоянным наблюдением врачей в терапевтическом отделении.

Ларисе Голубкиной 79 лет. Играла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане». Была замужем за актером Андреем Мироновым с 1977 года до его смерти в 1987 году.