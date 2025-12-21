Стало известно, почему женщины страдают проблемами с кишечником чаще мужчин

Женщины значительно чаще мужчин страдают синдромом раздраженного кишечника (СРК) — хроническим заболеванием, сопровождающимся болями в животе, вздутием и нарушениями пищеварения. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли возможное объяснение этой разницы. Ключевую роль играет гормон эстроген, который напрямую повышает чувствительность кишечника к боли. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи выяснили, что эстроген активирует ранее неизвестные сигнальные пути в толстой кишке. Когда самцам лабораторных мышей вводили эстроген в концентрациях, характерных для самок, их чувствительность к кишечной боли возрастала до «женского» уровня.

«Мы хотели получить строгое научное объяснение, почему молодые женщины чаще страдают СРК. Нам удалось это сделать и одновременно выявить новые потенциальные мишени для терапии», — рассказала Холли Ингрэм, профессор молекулярной и клеточной фармакологии и соавтор работы.

Результаты также помогли понять, почему FODMAP-диета, исключающая определенные ферментируемые углеводы (лук, чеснок, бобовые, пшеницу), облегчает симптомы у части пациентов, а также почему проявления СРК у женщин меняются в разные фазы менструального цикла.

«Исследование показало, как гормоны могут усиливать чувствительность системы восприятия боли в кишечнике, задействуя мощный и ранее неописанный клеточный механизм», — отметил соавтор работы Дэвид Джулиус, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Неожиданно выяснилось, что эстроген действует не на клетки, напрямую передающие болевые сигналы, а на так называемые L-клетки нижнего отдела толстой кишки. Под действием гормона они выделяют пептид PYY, который запускает выброс серотонина соседними клетками. Серотонин, в свою очередь, активирует болевые нервные волокна. Блокирование эстрогена, PYY или серотонина резко снижало выраженность боли у самок мышей.

Ранее PYY рассматривали в основном как гормон, подавляющий аппетит, однако клинические испытания препаратов на его основе были прекращены из-за тяжелых побочных эффектов со стороны кишечника.

«Роль PYY как сигнала боли ранее не была описана. Это меняет наше представление о его функциях», — отметил соавтор исследования Эрик Фигероа.

Кроме того, эстроген усиливал чувствительность L-клеток к продуктам бактериального обмена, образующимся при переваривании пищи. Это может объяснять связь симптомов СРК с диетой. По мнению ученых, выявленные сигнальные пути могут стать основой для создания новых, более точных методов лечения кишечных болевых расстройств.

