Стало известно, почему женщины страдают проблемами с кишечником чаще мужчин

Science: женщины чаще мужчин страдают синдромом раздраженного кишечника
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Женщины значительно чаще мужчин страдают синдромом раздраженного кишечника (СРК) — хроническим заболеванием, сопровождающимся болями в животе, вздутием и нарушениями пищеварения. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли возможное объяснение этой разницы. Ключевую роль играет гормон эстроген, который напрямую повышает чувствительность кишечника к боли. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи выяснили, что эстроген активирует ранее неизвестные сигнальные пути в толстой кишке. Когда самцам лабораторных мышей вводили эстроген в концентрациях, характерных для самок, их чувствительность к кишечной боли возрастала до «женского» уровня.

«Мы хотели получить строгое научное объяснение, почему молодые женщины чаще страдают СРК. Нам удалось это сделать и одновременно выявить новые потенциальные мишени для терапии», — рассказала Холли Ингрэм, профессор молекулярной и клеточной фармакологии и соавтор работы.

Результаты также помогли понять, почему FODMAP-диета, исключающая определенные ферментируемые углеводы (лук, чеснок, бобовые, пшеницу), облегчает симптомы у части пациентов, а также почему проявления СРК у женщин меняются в разные фазы менструального цикла.

«Исследование показало, как гормоны могут усиливать чувствительность системы восприятия боли в кишечнике, задействуя мощный и ранее неописанный клеточный механизм», — отметил соавтор работы Дэвид Джулиус, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Неожиданно выяснилось, что эстроген действует не на клетки, напрямую передающие болевые сигналы, а на так называемые L-клетки нижнего отдела толстой кишки. Под действием гормона они выделяют пептид PYY, который запускает выброс серотонина соседними клетками. Серотонин, в свою очередь, активирует болевые нервные волокна. Блокирование эстрогена, PYY или серотонина резко снижало выраженность боли у самок мышей.

Ранее PYY рассматривали в основном как гормон, подавляющий аппетит, однако клинические испытания препаратов на его основе были прекращены из-за тяжелых побочных эффектов со стороны кишечника.

«Роль PYY как сигнала боли ранее не была описана. Это меняет наше представление о его функциях», — отметил соавтор исследования Эрик Фигероа.

Кроме того, эстроген усиливал чувствительность L-клеток к продуктам бактериального обмена, образующимся при переваривании пищи. Это может объяснять связь симптомов СРК с диетой. По мнению ученых, выявленные сигнальные пути могут стать основой для создания новых, более точных методов лечения кишечных болевых расстройств.

Ранее ученые выяснили, что современная пища вызывает эволюцию кишечных бактерий.

Теперь вы знаете
