В России заявили о планах ЕС на случай конфликта с Москвой

Европейские страны пытаются втянуть США в конфликт с Россией, однако американская администрация пока действует в другом русле. Об этом aif.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

Политолог прокомментировал публикацию издания Reuters, которое со ссылкой на источники из американской разведки написало, что президент России Владимир Путин собирается «захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые прежде входили в состав СССР».

Дудчак назвал «ужасной» ситуацию, когда, «казалось бы, уважаемые когда-то издания» публикую подобную информацию. Он отметил, что это происходит «не случайно», а является «общей политикой европейских стран», которые целенаправленно формируют против России общественное мнение и создают из Москвы «образ врага».

«Последствия всего этого — милитаризация экономики и подготовка действительно к войне с Россией. Но не потому, что Россия собирается напасть, а потому что у них в планах агрессия против России, если они почувствуют вдруг, что у них какие-то шансы появились задушить Россию усилиями трёх десятков членов НАТО, причём они пытаются втянуть в это ещё и США, для чего и нужные такие публикации», — считает Дудчак.

Он добавил, что пока администрация Трампа действует «не в таком русле», и в США у власти находятся «относительно здравые силы». Однако «нет никаких гарантий, что и в Америке не произойдут изменения», подчеркнул Дудчак.

Отметим, что главы нацразведки США Тулси Габбард опровергла утверждения журналистов Reuters, назвав их «ложными» и упрекнув СМИ в пропаганде. Также она отметила, что «ястребы из глубинного государства» пытаются подорвать усилия президента США по достижению мира на Украине. С ее словами согласился предприниматель Илон Маск. Также Габбард похвалил спецпредставитель президента России гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Раннее в Совфеде оценили сообщения о планах России вторгнуться в ЕС.