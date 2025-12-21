На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия опередила США и Францию по поставкам водки в Китай

Россия стала третьим крупнейшим поставщиком водки в Китай
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия в 2025 году обогнала США, Великобританию и Францию, нарастив поставки водки в Китай в 1,7 раза. Такие данные следуют из анализа РИА Новости из данных китайской таможни.

За 11 месяцев в Китай из России было завезено водки на $2,1 млн, при этом за аналогичный период 2024 года импорт составил $1,2 млн.

Больше России на китайский рынок водки поставила только Швеция ($15,2 млн) и Индонезия ($2,2 млн).

Франция, США и Британия на данный момент занимают пятое, шестое и седьмое места соответственно.

21 декабря также стало известно, что Китай нарастил поставки в Россию мандаринов до рекордных показателей. Так, согласно данным таможни, в период с января по ноябрь 2025 года Китай ввез в Россию мандаринов на $78 млн.

При этом в ноябре российский импорт вырос на 6%, что в годовом выражении составляет $22 млн.

Ранее Путин оценил торговые отношения России и Китая.

